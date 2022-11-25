Войска РФ в Чаплынке ищут родственников украинских военных и расселяют оккупантов в оставленных домах — Генштаб 25 ноября, 20:06 ВСУ за сутки поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения россиян (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

Российские оккупанты во временно захваченной Чаплынке Херсонской области разыскивают родственников украинских военнослужащих. Также россияне расселяют в оставленных домах своих военных.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе Запорожской области , совершили 7 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

, совершили 7 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Противник продолжает нести потери, в том числе до отправки на фронт . В населенном пункте Деревная Брестской области Беларуси, 22 ноября, в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения.

. В населенном пункте Деревная Брестской области Беларуси, 22 ноября, в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения. В населенном пункте Чаплынка Херсонской области захватчики ищут родственников военнослужащих — участников АТО/ООС и работников силовых структур. Кроме того, идет поиск оставленных жилых домов для расположения личного состава подразделений российских оккупационных войск.

— участников АТО/ООС и работников силовых структур. Кроме того, идет поиск оставленных жилых домов для расположения личного состава подразделений российских оккупационных войск. Противник продолжает давление на работников Запорожской АЭС . По имеющейся информации, отдельные работники, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускаются к рабочим местам.

. По имеющейся информации, отдельные работники, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускаются к рабочим местам. В Симферополе оккупационные власти проводят мероприятия информирования населения о действиях в случае воздушной тревоги , а также химической и бактериологической опасности.

, а также химической и бактериологической опасности. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов. Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения личного состава россиян.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала российского вторжения оккупанты потеряли около 86 150 своих военных, а за минувшие сутки — 430. Наибольшие потери войска РФ понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.