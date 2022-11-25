Войска РФ в Чаплынке ищут родственников украинских военных и расселяют оккупантов в оставленных домах — Генштаб

25 ноября, 20:06
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ВСУ за сутки поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения россиян (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

ВСУ за сутки поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения россиян (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

Российские оккупанты во временно захваченной Чаплынке Херсонской области разыскивают родственников украинских военнослужащих. Также россияне расселяют в оставленных домах своих военных.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

  • В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе Запорожской области, совершили 7 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.
  • Противник продолжает нести потери, в том числе до отправки на фронт. В населенном пункте Деревная Брестской области Беларуси, 22 ноября, в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения.
  • В населенном пункте Чаплынка Херсонской области захватчики ищут родственников военнослужащих — участников АТО/ООС и работников силовых структур. Кроме того, идет поиск оставленных жилых домов для расположения личного состава подразделений российских оккупационных войск.
  • Противник продолжает давление на работников Запорожской АЭС. По имеющейся информации, отдельные работники, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускаются к рабочим местам.
  • В Симферополе оккупационные власти проводят мероприятия информирования населения о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности.
  • Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов. Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения личного состава россиян.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/466736362306114

По данным Генштаба, с начала российского вторжения оккупанты потеряли около 86 150 своих военных, а за минувшие сутки — 430. Наибольшие потери войска РФ понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.

https://www.youtube.com/embed/XC1o5hACUAI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Генштаб Украинские военные Войска РФ

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