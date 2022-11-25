Войска РФ в Чаплынке ищут родственников украинских военных и расселяют оккупантов в оставленных домах — Генштаб
ВСУ за сутки поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения россиян (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)
Российские оккупанты во временно захваченной Чаплынке Херсонской области разыскивают родственников украинских военнослужащих. Также россияне расселяют в оставленных домах своих военных.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.
Главное из вечерней сводки Генштаба:
- В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе Запорожской области, совершили 7 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.
- Противник продолжает нести потери, в том числе до отправки на фронт. В населенном пункте Деревная Брестской области Беларуси, 22 ноября, в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения.
- В населенном пункте Чаплынка Херсонской области захватчики ищут родственников военнослужащих — участников АТО/ООС и работников силовых структур. Кроме того, идет поиск оставленных жилых домов для расположения личного состава подразделений российских оккупационных войск.
- Противник продолжает давление на работников Запорожской АЭС. По имеющейся информации, отдельные работники, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускаются к рабочим местам.
- В Симферополе оккупационные власти проводят мероприятия информирования населения о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности.
- Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов. Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения личного состава россиян.
По данным Генштаба, с начала российского вторжения оккупанты потеряли около 86 150 своих военных, а за минувшие сутки — 430. Наибольшие потери войска РФ понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.