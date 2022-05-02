Сводка Генштаба. Оккупанты пытаются наступать в районе Изюма, ситуация в Приднестровье остается напряженной
Украинский военнослужащий в районе Харькова 2 мая, 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Российские войска сконцентрировали усилия на Слобожанском и Донецком направлениях и пытаются наступать в районе Изюма, сообщает Генштаб ВСУ.
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Главное из сводки Генштаба на 18:00 понедельника, 2 мая:
- Наибольшая активность захватчиков наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях. На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия противника в направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск.
- В Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлениях населенных пунктов Лиман и Северск.
- Враг создал понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец. Оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов с территории РФ.
- В Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях войска РФ проводят перегруппировку войск, усиливают артиллерийские подразделения и противовоздушную оборону, а также пытаются наладить систему материально-технического обеспечения.
- В районе населенного пункта Токмак Запорожской области оккупанты развернули подразделение ствольной артиллерии и совершили артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районе населенного пункта Орехов.
- В Южнобужском направлении враг не оставляет попыток выйти на административную границу Херсонской области.
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях не исключается вероятность провокаций в районах, прилегающих к государственной границе Украины.
- Продолжается переброска материальных средств с временно оккупированной территории АР Крым по украинским железным дорогам.
- В акваториях Черного и Азовского морей корабли противника вовлекаются в ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.
- На временно захваченных территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы. В населенных пунктах наблюдается нехватка лекарства, ассортимент продуктовых магазинов ограничен, не функционируют банковские учреждения.
- В Белгородской области оккупанты сосредотачивают резервы для боевых действий на Востоке.
- В приграничных с Украиной районах Брянской области продолжаются меры по усилению административно-полицейского и контрразведывательного режимов.
- Ситуация в оккупированном Приднестровье остается напряженной. Противник через подконтрольные средства массовой информации продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины.
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