Сводка Генштаба. Оккупанты пытаются наступать в районе Изюма, ситуация в Приднестровье остается напряженной

2 мая, 20:27
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Украинский военнослужащий в районе Харькова 2 мая, 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военнослужащий в районе Харькова 2 мая, 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские войска сконцентрировали усилия на Слобожанском и Донецком направлениях и пытаются наступать в районе Изюма, сообщает Генштаб ВСУ.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Главное из сводки Генштаба на 18:00 понедельника, 2 мая:

  • Наибольшая активность захватчиков наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях. На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия противника в направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск.
Видео дня
  • В Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлениях населенных пунктов Лиман и Северск.
  • Враг создал понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец. Оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов с территории РФ.
  • В Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях войска РФ проводят перегруппировку войск, усиливают артиллерийские подразделения и противовоздушную оборону, а также пытаются наладить систему материально-технического обеспечения.
  • В районе населенного пункта Токмак Запорожской области оккупанты развернули подразделение ствольной артиллерии и совершили артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районе населенного пункта Орехов.
  • В Южнобужском направлении враг не оставляет попыток выйти на административную границу Херсонской области.
  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях не исключается вероятность провокаций в районах, прилегающих к государственной границе Украины.
  • Продолжается переброска материальных средств с временно оккупированной территории АР Крым по украинским железным дорогам.
  • В акваториях Черного и Азовского морей корабли противника вовлекаются в ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.
  • На временно захваченных территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы. В населенных пунктах наблюдается нехватка лекарства, ассортимент продуктовых магазинов ограничен, не функционируют банковские учреждения.
  • В Белгородской области оккупанты сосредотачивают резервы для боевых действий на Востоке.
  • В приграничных с Украиной районах Брянской области продолжаются меры по усилению административно-полицейского и контрразведывательного режимов.
  • Ситуация в оккупированном Приднестровье остается напряженной. Противник через подконтрольные средства массовой информации продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины.
https://www.youtube.com/embed/KwtU-LuY54s
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Генштаб Войска РФ Наступление Война в Украине

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