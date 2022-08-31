Войска РФ безуспешно пытались наступать на четырех направлениях — Генштаб

31 августа, 20:02
Поделиться:
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций (Фото:Генштаб/Facebook)

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций (Фото:Генштаб/Facebook)

Российские оккупанты предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр Генштаб ВСУ в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

  • На Харьковском направлении войска РФ из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов. Совершили неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.
  • На Славянском направлении огневого влияния подверглись позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Дибривное. Авиационный удар нанесен возле Вернополья. Противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.
  • На Краматорском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Спирное, Ивано-Дарьевка.
  • На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцева и Кодемы. Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника по направлениям населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема.
  • На Авдеевском направлении противник совершил неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понес потери и отошел.
  • На Новопавловском направлении враг попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, успеха не имел.
  • На Запорожском направлении враг задействовал авиацию для ударов у Червоного, Дорожнянки и Новоселки.
  • На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций. Принимает меры по восполнению потерь и восстановлению логистического обеспечения группировки войск. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке.
  • В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/397991552513929

По данным Генштаба, за последние сутки армия врага потеряла 350 солдат, а с начала полномасштабного вторжения — уже почти 48 тыс. своих военных. Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Генштаб Войска РФ

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X