Войска РФ безуспешно пытались наступать на четырех направлениях — Генштаб
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций (Фото:Генштаб/Facebook)
Российские оккупанты предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр Генштаб ВСУ в Facebook.
Главное из вечерней сводки Генштаба:
- На Харьковском направлении войска РФ из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов. Совершили неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.
- На Славянском направлении огневого влияния подверглись позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Дибривное. Авиационный удар нанесен возле Вернополья. Противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.
- На Краматорском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Спирное, Ивано-Дарьевка.
- На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцева и Кодемы. Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника по направлениям населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема.
- На Авдеевском направлении противник совершил неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понес потери и отошел.
- На Новопавловском направлении враг попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, успеха не имел.
- На Запорожском направлении враг задействовал авиацию для ударов у Червоного, Дорожнянки и Новоселки.
- На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций. Принимает меры по восполнению потерь и восстановлению логистического обеспечения группировки войск. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке.
- В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.
По данным Генштаба, за последние сутки армия врага потеряла 350 солдат, а с начала полномасштабного вторжения — уже почти 48 тыс. своих военных. Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.
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