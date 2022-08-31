Войска РФ безуспешно пытались наступать на четырех направлениях — Генштаб 31 августа, 20:02 На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций (Фото:Генштаб/Facebook)

Российские оккупанты предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр Генштаб ВСУ в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

На Харьковском направлении войска РФ из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов. Совершили неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.

войска РФ из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов. Совершили неудачную попытку наступления в направлении Прудянки. На Славянском направлении огневого влияния подверглись позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Дибривное. Авиационный удар нанесен возле Вернополья. Противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

огневого влияния подверглись позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Дибривное. Авиационный удар нанесен возле Вернополья. Противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск. На Краматорском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Спирное, Ивано-Дарьевка.

враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Спирное, Ивано-Дарьевка. На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцева и Кодемы. Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника по направлениям населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема.

оккупанты обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцева и Кодемы. Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника по направлениям населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема. На Авдеевском направлении противник совершил неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понес потери и отошел.

противник совершил неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понес потери и отошел. На Новопавловском направлении враг попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, успеха не имел.

враг попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, успеха не имел. На Запорожском направлении враг задействовал авиацию для ударов у Червоного, Дорожнянки и Новоселки.

враг задействовал авиацию для ударов у Червоного, Дорожнянки и Новоселки. На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций. Принимает меры по восполнению потерь и восстановлению логистического обеспечения группировки войск. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке.

противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций. Принимает меры по восполнению потерь и восстановлению логистического обеспечения группировки войск. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке. В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Видео дня

По данным Генштаба, за последние сутки армия врага потеряла 350 солдат, а с начала полномасштабного вторжения — уже почти 48 тыс. своих военных. Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

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