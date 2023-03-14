В районе Бахмута продолжаются позиционные бои, авиация ВСУ нанесла девять ударов по позициям РФ — Генштаб 14 марта, 18:54 Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава РФ (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ рассказал об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 14 марта, на 384-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

Российский агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

В течение суток противник нанес 30 авиационных и 8 ракетных ударов, один из которых – по городу Краматорск. Повреждены трехэтажное жилое здание, погибшие и раненые среди местного населения. Еще один ракетный удар оккупанты нанесли город Затока Одесской области - обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения Золотая Рыбка. Жертв и потерь среди местного населения нет.

Также, оккупанты произвели более 33 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. А на территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить переброску наших подразделений на другие направления.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

В Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Васильевка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

За прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка временно занятой территории Херсонской области противник при активной поддержке местной оккупационной так называемой "власти" осуществлял фильтрационные мероприятия в отношении местного населения. Причиной обысков частных домов, осмотром средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров стало попадание сил обороны Украины в место базирования одного из подразделений армии РФ. В результате полностью уничтожены 4 единицы бронированной техники (БМП/САУ) и по меньшей мере 15 оккупантов. Число раненых проверяется и уточняется.

На территории прибрежных турбаз и пансионатов города Ялта Донецкой области за последние несколько суток было размещено дополнительно около тысячи военнослужащих врага. В связи с этим полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей. Замечено оборудование инженерных ограждений и окопов и блиндажей на территории баз отдыха в непосредственной близости от мест базирования оккупантов. Также увеличено количество обучающих стрельб по разным видам вооружения в направлении моря.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину ликвидировали более 160 тысяч российских оккупантов. За сутки уничтожили около 740 военных РФ.