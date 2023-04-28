ВСУ держат оборону, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка — Генштаб

28 апреля, 20:09
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В Украине за сутки ликвидировали 540 окупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за сутки ликвидировали 540 окупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Генштаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятница, 28 апреля, на 429-й день после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • Эти сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам и жилым домам. К сожалению, есть попадания. Погибли и получили ранения мирные люди. Не имея желаемых результатов на поле боя, российский агрессор цинично продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.
  • Всего в течение суток противник совершил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Нашими защитниками уничтожена 21 крылатая ракета, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня. От ракетного террора россиян пострадали города Умань Черкасской области, Днепр, а также Украинка Киевской области.
  • Также враг нанес 28 авиационных ударов и совершил 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
  • Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток совершил более 40 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.
  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.
  • В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Временного Яра.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел.
  • На Марьинском направлении нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Между тем, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.
  • Противник продолжает использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях, обустраивает в них свои военные объекты, прикрываясь «живым щитом» из школьников и преподавательского состава. Так, в населенном пункте Лубянка Луганской области в здании местной школы дислоцируются военнослужащие российских оккупационных войск. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений, при этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением детьми и преподавательским составом.
  • Местную больницу города Каланчак Херсонской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь, куда, в течение 27 апреля, было завезено большое количество тяжелораненых россиян. Для перевозки своих раненых враг использовал медицинский грузовик на базе КАМАЗ.
  • Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 3 пункта управления, склад боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника.

Видео дня

По данным Генштаба, Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили около 540 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 189460 военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Марьинка Бахмут Генштаб ВСУ

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