Мобилизованные россияне испытывают проблемы с материальным обеспечением и слабую организацию взаимодействия — Генштаб

23 октября, 18:43
Поделиться:
Сводка Генштаба за 23 октября (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Сводка Генштаба за 23 октября (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские мобилизованные на Херсонском направлении плохо экипированы, им не хватает военной обуви и других элементов одежды и снаряжения. Командование не учитывает уровень их подготовленности.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 23 октября.

Отмечается, что мобилизованный личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну по осмотру оперативной обстановки. Таким образом, российское военное руководство пытается удержать линию фронта.

Видео дня

«Из-за слабой организации взаимодействия есть единичные случаи так называемого „дружественного огня“ между подразделениями противника», — говорится в публикации.

Читайте также:
Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
После «инцидента» в Белгородской области. Приведет ли массовая мобилизация в РФ к внутреннему взрыву?

В воскресенье, 23 октября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах восьми населенных пунктов.

Всего за сутки оккупанты нанесли два ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры Николаева, Запорожья и Новотаврического Запорожской области.

Читайте также:
«Ребята мерзнут». В РФ собирают деньги на тепловизоры для «обогрева» российских солдат — видео

Враг совершал обстрелы:

  • на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ямполевка, Каменка и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Озаряновка, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Водяное, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Железнодорожное.
Читайте также:

УШЕЛ В ОТРЫВ: Пока Лукашенко показывает, откуда на Беларусь готовился удар, сами белорусы готовятся в случае мобилизации либо бежать из страны, либо валить режим диктатора (Фото:Reuters) Над пропастью во лжи. Готовы ли белорусы идти воевать, и с кем — с Украиной или с Лукашенко. НВ поговорил с жителями Минска и Бреста
  • на Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. От огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Ильин Днепропетровской области.

По уточненной информации подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за 22 октября текущего года. В районе города Энергодар, в результате огневого поражения, были уничтожены четыре гаубицы Д-30, три грузовика с боеприпасами, до 50 военнослужащих противника, еще около 40 ранены. На одном из направлений поражены две единицы РСЗО Ураган врага вместе с боевыми расчетами.

По данным Генштаба, авиация Сил обороны в течение суток нанесла шесть ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. В сутки, предварительно, подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БпЛА Shahed-136.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и зенитный ракетный комплекс противника.

https://www.youtube.com/embed/hAC_PD91uhs
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Обстрел Генштаб Россияне Война России против Украины российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X