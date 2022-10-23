Мобилизованные россияне испытывают проблемы с материальным обеспечением и слабую организацию взаимодействия — Генштаб 23 октября, 18:43 Сводка Генштаба за 23 октября (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские мобилизованные на Херсонском направлении плохо экипированы, им не хватает военной обуви и других элементов одежды и снаряжения. Командование не учитывает уровень их подготовленности.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 23 октября.

Отмечается, что мобилизованный личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну по осмотру оперативной обстановки. Таким образом, российское военное руководство пытается удержать линию фронта.

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«Из-за слабой организации взаимодействия есть единичные случаи так называемого „дружественного огня“ между подразделениями противника», — говорится в публикации.

В воскресенье, 23 октября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах восьми населенных пунктов.

Всего за сутки оккупанты нанесли два ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры Николаева, Запорожья и Новотаврического Запорожской области.

Враг совершал обстрелы:

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ямполевка, Каменка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Озаряновка, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Водяное, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Железнодорожное.

на Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. От огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Ильин Днепропетровской области.

По уточненной информации подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за 22 октября текущего года. В районе города Энергодар, в результате огневого поражения, были уничтожены четыре гаубицы Д-30, три грузовика с боеприпасами, до 50 военнослужащих противника, еще около 40 ранены. На одном из направлений поражены две единицы РСЗО Ураган врага вместе с боевыми расчетами.

По данным Генштаба, авиация Сил обороны в течение суток нанесла шесть ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. В сутки, предварительно, подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БпЛА Shahed-136.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и зенитный ракетный комплекс противника.