Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаются дискредитировать ВСУ в Запорожской области — Генштаб 8 октября, 08:08 ВСУ (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Противник пытается удержать временно захваченные территории, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также оккупанты пытаются дискредитировать ВС Украины в Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб по состоянию на субботу, 8 октября.

Кроме того, российские оккупанты пытаются активизировать меры по дискредитации подразделений Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Для этого они привлекают российские СМИ.

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Главное из возведения:



В течение суток оккупанты нанесли семь ракетных и 12 авиационных ударов, совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника получили более 20 населенных пунктов. В частности, Славгород, Беловоды, Угледар, Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье и Николаев.

Для ударов по украинским городам за прошедшие сутки противник также использовал семь беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed -136. Три из них были сбиты, а четыре достигли городов Запорожья и Николаева.

Чтобы поддерживать вооруженную агрессию против Украины, в РФ продолжается мобилизация. Местные власти некоторых районов пытаются выполнить ее план за счет безработных мужчин призывного возраста, тем самым решить внутреннюю проблему.

Противник активно привлекает БпЛА разных типов для ведения разведки и нанесения ударов. За прошедшие сутки наши защитники на разных направлениях сбили восемь БпЛА: пять типа Орлан-10 и три типа Shahed -136.

Подразделы Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать под огневым контролем объекты логистики противника и артерии их снабжения. За прошедшие сутки уничтожена еще одна понтонная переправа противника. Кроме того, подтверждена информация об уничтожении складов с боеприпасами врага, 5 октября текущего года, вблизи населенного пункта Конские Роздоры.

Подразделения противника продолжают нести потери. Так, в районах населенных пунктов Пологи и Токмак Запорожской области в результате обстрелов подразделениями Сил обороны районов скопления живой силы противника враг потерял около 85 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 24 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два района огневых позиций артиллерии, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронной борьбы противника.