Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаются дискредитировать ВСУ в Запорожской области — Генштаб

8 октября, 08:08
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ВСУ (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

ВСУ (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Противник пытается удержать временно захваченные территории, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также оккупанты пытаются дискредитировать ВС Украины в Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб по состоянию на субботу, 8 октября.

Кроме того, российские оккупанты пытаются активизировать меры по дискредитации подразделений Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Для этого они привлекают российские СМИ.

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Главное из возведения:

  • В течение суток оккупанты нанесли семь ракетных и 12 авиационных ударов, совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
  • Удары противника получили более 20 населенных пунктов. В частности, Славгород, Беловоды, Угледар, Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье и Николаев.
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  • Для ударов по украинским городам за прошедшие сутки противник также использовал семь беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed -136. Три из них были сбиты, а четыре достигли городов Запорожья и Николаева.
  • Чтобы поддерживать вооруженную агрессию против Украины, в  РФ продолжается мобилизация. Местные власти некоторых районов пытаются выполнить ее план за счет безработных мужчин призывного возраста, тем самым решить внутреннюю проблему.
  • Противник активно привлекает БпЛА разных типов для ведения разведки и нанесения ударов. За прошедшие сутки наши защитники на разных направлениях сбили восемь БпЛА: пять типа Орлан-10 и три типа Shahed -136.
  • Подразделы Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка.
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  • Вооруженные Силы Украины продолжают держать под огневым контролем объекты логистики противника и артерии их снабжения. За прошедшие сутки уничтожена еще одна понтонная переправа противника. Кроме того, подтверждена информация об уничтожении складов с боеприпасами врага, 5 октября текущего года, вблизи населенного пункта Конские Роздоры.
  • Подразделения противника продолжают нести потери. Так, в районах населенных пунктов Пологи и Токмак Запорожской области в результате обстрелов подразделениями Сил обороны районов скопления живой силы противника враг потерял около 85 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.
  • Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 24 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета.
  • Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два района огневых позиций артиллерии, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронной борьбы противника.
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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Войска РФ Дискредитация Война России против Украины

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