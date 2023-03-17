Россияне увеличили количество пыточных на оккупированных территориях Украины — Генштаб 17 марта, 19:46 В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ рассказал об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 17 марта, на 387-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

В течение суток агрессор нанес 19 авиационных ударов и совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На территории Белгородской области РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения переброски наших подразделений на другие направления.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

В городе Сватово Луганской области, в одном из зданий, которое находится в восточной части города, расположен новый госпиталь оккупантов. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных РФ, которые были завезены туда в течение последних двух суток. В целом отмечается увеличение количества тяжелораненых российских военных — эвакуационные рейсы на территорию России увеличилось с двух до трех в неделю. К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование.

Российские оккупанты при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество пыточных на временно оккупированных территориях Украины. Так, новая пыточная замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

По данным Генштаба, в Украине за сутки ликвидировали около 760 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 163 тысяч военных.

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