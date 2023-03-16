Оккупанты угрожают жителям Запорожской области вывезти детей в РФ в случае отказа от «паспортизации» — Генштаб 16 марта, 19:09 Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления РФ (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ рассказал об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 16 марта, на 386-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

За сутки противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высокой остается вероятность ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Ивановского и Григоровки.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, замечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей.

Идет принудительная паспортизация населения временно оккупированной территории Запорожской области. Так, в городе Токмак, российские оккупационные так называемые власти, вместе с представителями российской ФСБ, угрожают местным гражданам Украины, отказавшимся от получения паспортов граждан РФ, вывозом их детей в восточные регионы России. Самих родителей угрожают вывезти в Васильевку Запорожской области.

В течение суток Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 радиолокационные станции, а также состав горюче-смазочных материалов врага.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 162 560 военных, а за минувшие сутки в Украине ликвидировали 1040 российских оккупантов.