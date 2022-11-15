Россия потеряла контроль над подразделениями под Кременной, оккупанты уезжают из Скадовского и Генического районов — Генштаб
В районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до 10 человек погибшими (Фото:REUTERS/Stringer)
В районе Кременной российские оккупанты потеряли контроль над отдельными подразделениями. Войска РФ выезжают из Скадовского и Генического районов в сторону временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.
Главное из вечерней сводки Генштаба:
- Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- В течение суток противник нанес массированный ракетный удар по военной и гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины.
- В результате удара ВСУ в районе населенного пункта Кременная Луганской области российские оккупанты потеряли контроль над отдельными подразделениями. Личный состав этих подразделений планирует сбежать и отойти в город.
- В городе Кадиевка Луганской области оккупанты ходят по домам и проводят принудительную «мобилизацию» местного населения. В отдельных районах Луганской области фиксируют случаи вымогательства за возможность избежать «мобилизации». В Старобельском районе представители местных так называемых «силовых структур» предлагают избежать «мобилизации» за денежное вознаграждение в размере до 15 тысяч долларов.
- В районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до 10 человек погибшими. Уничтожены 5 единиц военной техники, склад боеприпасов, а 35 захватчиков ранены. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными.
- В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два склада боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 82 080 своих военных, за минувшие сутки — 710. Также оккупанты лишились почти 18 тысяч единиц техники.