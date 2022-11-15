Россия потеряла контроль над подразделениями под Кременной, оккупанты уезжают из Скадовского и Генического районов — Генштаб 15 ноября, 20:25 В районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до 10 человек погибшими (Фото:REUTERS/Stringer)

В районе Кременной российские оккупанты потеряли контроль над отдельными подразделениями. Войска РФ выезжают из Скадовского и Генического районов в сторону временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях .

. В течение суток противник нанес массированный ракетный удар по военной и гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины.

В результате удара ВСУ в районе населенного пункта Кременная Луганской области российские оккупанты потеряли контроль над отдельными подразделениями . Личный состав этих подразделений планирует сбежать и отойти в город.

. Личный состав этих подразделений планирует сбежать и отойти в город. В городе Кадиевка Луганской области оккупанты ходят по домам и проводят принудительную « мобилизацию» местного населения . В отдельных районах Луганской области фиксируют случаи вымогательства за возможность избежать « мобилизации». В Старобельском районе представители местных так называемых « силовых структур» предлагают избежать « мобилизации» за денежное вознаграждение в размере до 15 тысяч долларов.

. В отдельных районах Луганской области фиксируют случаи вымогательства за возможность избежать мобилизации». В Старобельском районе представители местных так называемых силовых структур» предлагают избежать мобилизации» за денежное вознаграждение в размере до 15 тысяч долларов. В районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до 10 человек погибшими . Уничтожены 5 единиц военной техники, склад боеприпасов, а 35 захватчиков ранены. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными.

. Уничтожены 5 единиц военной техники, склад боеприпасов, а 35 захватчиков ранены. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными. В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма.

и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два склада боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 82 080 своих военных, за минувшие сутки — 710. Также оккупанты лишились почти 18 тысяч единиц техники.