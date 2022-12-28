Росгвардия разыскивает более 200 военных РФ, которые сбежали с фронта в Запорожской области — Генштаб

28 декабря, 18:49
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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 103 770 своих военных (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 103 770 своих военных (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Во временно оккупированной Запорожской области более 200 российских военных сбежали с фронта. Их разыскивают отдельные подразделения Росгвардии.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное з сводки Генштаба:

  • В течение суток оккупанты нанесли 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов с РСЗО.
  • Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлениях. На других направлениях противник обороняется.
  • Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В Запорожской области подтверждено уничтожение за прошедшие одного зенитного ракетного комплекса С300, 8 единиц военной техники разных типов и склада боеприпасов. Ранены более 150 военнослужащих. Количество ликвидируемых уточняется.
  • В то же время на временно занятых территориях Запорожской области российские военнослужащие и наемники оккупационных войск массово покидают места несения службы. Для розыскных мероприятий в город Приморск направлены отдельные подразделения Росгвардии. По предварительной информации, в розыске находятся более 200 человек.
  • Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов врага.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/493852692927814

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 103 770 своих военных, за минувшие сутки - 550.

https://www.youtube.com/embed/DsRb2UEv8XI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Войска РФ Фронт

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