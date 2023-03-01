Войска РФ пытаются наступать на Донбассе и обороняются на юге страны — Генштаб 1 марта, 19:32 Украинский военный в районе Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 1 марта, на 371-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение суток противник нанес три ракетных удара по гражданским объектам в Харьковской области. Есть раненые среди мирного населения. Также оккупанты совершили 16 авиационных ударов, в том числе задействовал два БпЛА Shaheed-136. Ударные дроны были сбиты нашими защитниками. Враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок врага не обнаружено. В приграничных районах Белгородской области, в населенных пунктах Горьковский, Новостроевка Вторая, противник осуществляет инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области, однако успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов.

В Энергодаре Запорожской области российские захватчики с привлечением местных коллаборантов проводят пропагандистские мероприятия с освещением фейковых « преимуществ» прихода так называемой « российской власти» в регион и обоснование ее легитимности.

преимуществ» прихода так называемой российской власти» в регион и обоснование ее легитимности. В Мангушском районе временно занятой территории Донецкой области оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, из-за ограничения подачи электроснабжения в дома. Захватчики уничтожили электросопротивление и в населенном пункте на несколько дней исчезло электроснабжение.

Вместе с тем на временно захваченных территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лето-осень 2022 года. Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Также так называемая « оккупационная власть» на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь урожая.

оккупационная власть» на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь урожая. Авиация Сил обороны в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 2 комплекса радиоэлектронной борьбы противника.

Видео дня

По данным Генштаба, украинские защитники за минувшие сутки уничтожили около 650 военнослужащих оккупационных войск РФ. С начала полномасштабного вторжения ликвидировали более 149 тысяч оккупантов.