РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами — Генштаб
Украинский военный (Фото:Сводка Генштаба)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 4 мая, на 435-й день после начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.
Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:
- РФ продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Враг продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов.
- За эти сутки, ночью, РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА Shahed-136/131, 18 из 24 были уничтожены нашими защитниками.
- Сегодня противник нанес 6 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 66 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура.
- Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — отражено около 50 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
- В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
- На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-западной окраины Спорного.
- На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Марковое.
- На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил.
- На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял более 50 населённых пунктов.
- Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя, все медицинские учреждения на временно захваченной территории переполнены ранеными оккупантами. В результате чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения под медицинские учреждения. Так, в населенном пункте Мирное Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустраивают под военный госпиталь. При этом российские захватчики заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением школы детьми.
- Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, в течение этих суток, уничтожены 4 барражирующих боеприпаса Ланцет.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов противника и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.