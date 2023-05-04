РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами — Генштаб

4 мая, 19:56
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Украинский военный (Фото:Сводка Генштаба)

Украинский военный (Фото:Сводка Генштаба)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 4 мая, на 435-й день после начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:

  • РФ продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Враг продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов.
  • За эти сутки, ночью, РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА Shahed-136/131, 18 из 24 были уничтожены нашими защитниками.
  • Сегодня противник нанес 6 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 66 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура.
  • Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
  • Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — отражено около 50 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
  • В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-западной окраины Спорного.
  • На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Марковое.
  • На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил.
  • На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял более 50 населённых пунктов.
  • Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя, все медицинские учреждения на временно захваченной территории переполнены ранеными оккупантами. В результате чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения под медицинские учреждения. Так, в населенном пункте Мирное Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустраивают под военный госпиталь. При этом российские захватчики заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением школы детьми.
  • Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, в течение этих суток, уничтожены 4 барражирующих боеприпаса Ланцет.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов противника и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Сводка Генштаб ВСУ потери врага

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