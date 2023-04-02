На фоне огромных потерь. Оккупанты в Крыму уговаривают срочников перейти на контракт — Генштаб

2 апреля, 20:20
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Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Из-за того, что российские военные продолжают нести огромные потери на войне против Украины, на территории временно оккупированного Крыма россияне уговаривают срочников перейти на контракт.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

«Для восполнения огромных потерь в воинских частях вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на временно оккупированной территории АР Крым, активно проводятся разъяснительные мероприятия среди военнослужащих срочной службы», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оккупанты рассказывают молодежи о необходимости подписания срочниками контрактов с МО РФ и участии в боевых действиях на территории Украины.

Кроме того, за сутки враг нанес пять ракетных и 22 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. За эти сутки подразделения Сил обороны Украины отразили более 50 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Каменка, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское — Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать Бахмут. За сутки захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области. Обстреляли Васюковку, Орехово-Василовку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Нетайлово, Червоногоровка и Миринка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял Победу, Новомихайловку, Угледар, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствует оборонительные рубежи и позиции.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы, один пункт управления и два других важных объекта врага.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Война России против Украины Генштаб ВСУ

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