Почти 500 оккупантов и семь танков. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине за сутки 6 ноября, 11:10 Армия российских оккупантов потеряла в Украине более 17 тысяч единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 75 930 своих военных, за минувшие сутки — 490.

Такие данные на утро воскресенья, 6 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 17 000 единиц техники, среди них:

танков - 2765 ( +7)

+7) боевых бронированных машин — 5611 ( +10)

+10) артиллерийских систем - 391 ( +0)

+0) средства ПВО - 202 ( +0)

+0) самолетов — 277 ( +0)

+0) вертолетов - 260 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня - 1465 ( +3)

+3) крылатые ракеты - 399 ( +0)

+0) корабли /катера — 16 ( +0)

+0) автомобильной техники и автоцистерн — 4184 ( +7)

+7) специальная техника — 155 ( +0)

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Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 ноября – 256-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.