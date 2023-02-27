Оккупанты обстреляли из минометов жилые кварталы Олешек и обвинили в этом ВСУ — Генштаб 27 февраля, 18:56 Город Олешки, Херсонская область (Фото:esu.com.ua)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 понедельника, 27 февраля, на 369-й день после начала полномасштабного вторжения России.

Главное из вечерней сводки Генштаба, опубликованной в Facebook.

Войска РФ основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивают численность личного состава.

По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области.

В течение суток противник нанес 8 ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них — иранскими ударными БПлА типа Shaheed-136. Совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий.

На Бахмутском направлении обстрелов подверглись населенные пункты, в частности, Железнянское, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии, а для определения позиций нашей артиллерии развернул в районе населенного пункта Степное радиолокационный комплекс Зоопарк-1.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали более 20 населенных пунктов Херсонской области, находящихся на правом берегу реки Днепр. В частности, Берегово, Берислав, Веселое, Тягинко, Антоновка и город Херсон.

Противник продолжает нести потери. Поэтому для оказания медицинской помощи своим военнослужащим активно использует местную инфраструктуру на временно захваченных территориях. Так, в населенном пункте Каланчак, на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. По имеющейся информации, медицинский персонал — исключительно россияне.

Враг продолжает осуществлять мероприятия по дискредитации сил обороны Украины и запугивания жителей временно захваченной части Херсонской области. Противник снова обстрелял из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинил в этом ВСУ.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши воины за текущие сутки уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПлА типа Shaheed-136 и 1 — типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны.

Видео дня

По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 560 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже почти 150 тысяч своих военных.