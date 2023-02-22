Оккупанты на юге угоняют гражданские автомобили для продажи запчастей, ВСУ нанесли 12 ударов по позициям войск РФ — Генштаб 22 февраля, 19:02 Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили РФ (Фото:Генштаб/Facebook)

Российские оккупанты в городе Токмак Запорожской области разбирают на запчасти украденные у украинцев автомобили. Авиация и артиллерия ВСУ за сутки нанесли 12 ударов по позициям оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в среду, 22 февраля.

Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивают численность личного состава.

За сутки противник нанес 9 ракетных ударов, 4 из которых — по городу Харькову, и 10 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не выявлено.

оперативная обстановка остается без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не выявлено. В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа. В результате огневого поражения подразделений сил обороны противник отошел на территорию Российской Федерации.

На Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Также предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки.

враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Также предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки. На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов.

противник продолжает атаковать позиции наших войск. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Совершили артиллерийские обстрелы по районам около 20 населенных пунктов.

оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Совершили артиллерийские обстрелы по районам около 20 населенных пунктов. Российские оккупанты используют местную инфраструктуру на временно занятой части Запорожской области в собственных целях, в частности, с целью собственного обогащения. Так, на одной из станций технического обслуживания в городе Токмак, захватчики не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают на запчасти угнанные у местного населения автомобили для дальнейшей продажи.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали 145 060 оккупантов. За сутки уничтожили около 620 российских военных.