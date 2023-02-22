Оккупанты на юге угоняют гражданские автомобили для продажи запчастей, ВСУ нанесли 12 ударов по позициям войск РФ — Генштаб
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили РФ (Фото:Генштаб/Facebook)
Российские оккупанты в городе Токмак Запорожской области разбирают на запчасти украденные у украинцев автомобили. Авиация и артиллерия ВСУ за сутки нанесли 12 ударов по позициям оккупантов.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в среду, 22 февраля.
- Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивают численность личного состава.
- За сутки противник нанес 9 ракетных ударов, 4 из которых — по городу Харькову, и 10 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не выявлено.
- В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа. В результате огневого поражения подразделений сил обороны противник отошел на территорию Российской Федерации.
- На Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Также предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки.
- На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов.
- На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Совершили артиллерийские обстрелы по районам около 20 населенных пунктов.
- Российские оккупанты используют местную инфраструктуру на временно занятой части Запорожской области в собственных целях, в частности, с целью собственного обогащения. Так, на одной из станций технического обслуживания в городе Токмак, захватчики не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают на запчасти угнанные у местного населения автомобили для дальнейшей продажи.
- Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали 145 060 оккупантов. За сутки уничтожили около 620 российских военных.