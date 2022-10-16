Оккупанты били по десяти населенным пунктам, а ВСУ нанесли более 20 авиационных ударов — Генштаб 16 октября, 19:35 Вечерняя сводка Генштаба за 16 октября (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оккупанты пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Тем временем авиация Вооруженных сил Украины в течение текущих суток нанесла более 20 ударов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 16 октября.

Отмечается, что противник нанес один ракетный и 10 авиационных ударов, осуществил восемь обстрелов с РСЗО.

Удары русских оккупантов подверглись районам более 10 населенных пунктов. В частности, Стрелечье и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области и Правдино и Белогорка Херсонской области.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Огирево, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области;

на Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздолевка, Серебрянка и Яковлевка Донецкой области;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Свободное Поле, Времевка, Большая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленая Роща, Щербаки, Орехов и Волшебное Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более тридцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухой Пруд Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степная Долина Николаевской области.

Авиация Сил обороны в течение 16 октября нанесла более 20 ударов. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четыре позиции зенитных ракетных комплексов врага. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили один вражеский беспилотник.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки уничтожили один командный пункт россиян.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 65 000 своих солдат — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.