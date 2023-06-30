С начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла уже почти 228 тысяч своих военных (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 30 июня, на 492-й день с начала полномасштабного вторжения России.