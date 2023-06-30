На юге россияне обстреляли более 40 сел и городов, оккупанты подрываются на собственных минах — сводка Генштаба
С начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла уже почти 228 тысяч своих военных (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 30 июня, на 492-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- Ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 4 зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и 13 иранских ударных БпЛА «Shahed-136/131» по военным и инфраструктурным объектам в Запорожской области. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 10 из 13 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».
- Всего за сутки противник нанес 8 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные люди, повреждено более 20 гражданских жилых домов и учебно-воспитательный комплекс.
- Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 18 боевых столкновений.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
- На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, а также Спорного и Раздоловки в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
- На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Нью-Йорка в Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов.
- На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.
- На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар в районе этого города. Осуществил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов.
- На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатное и Золотая Нива Донецкой области. Осуществил обстрелы около 15 населенных пунктов.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.
- Российские оккупационные войска продолжают убивать друг-друга на поле боя. Так, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области, после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа подорвалось до 10 военнослужащих противника на минах, которые установлены предыдущей ротацией.
- В то же время, российские оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Новопсков Луганской области российские военнослужащие загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.
- Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 — по зенитно-ракетному комплексу врага.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ оккупантов.