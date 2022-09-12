ВСУ отбили шесть атак россиян, на освобожденных территориях фиксируют массовые преступления войск РФ — Генштаб 12 сентября, 19:31 C начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 52 950 своих военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На освобожденных от войск РФ территориях фиксируют массовые преступления россиян против мирных украинцев. ВСУ удалось отразить атаки оккупантов на шести направлениях.

Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям.

Российские оккупанты продолжают тактику террора и запугивание гражданского населения Украины. Не имея возможности ответить на поле боя, российские войска еще раз ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов. Под удары ракет и залпы реактивных систем залпового огня попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в Харькове, Запорожье, Константиновке, Славянске и Краматорске. Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Первомайское, Белогоровка, Зайцево, Веселая Долина, Сухой Пруд, Широкое, Партизанское и Любомировка.

В течение текущих суток враг нанес 5 ракетных, более 10 авиационных ударов и провел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Военное командование РФ приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины. Из-за контрнаступления ВСУ большое количество добровольцев категорически отказаться от участия в боевых действиях. Также в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Николаевка Вторая, Бахмут, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла семь ударов — поражены пять опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники, уничтожены две позиции средств противовоздушной обороны противника.

На освобожденных территориях идет зачистка, сохраняется высокий риск минной опасности. Фиксируются массовые преступления противника на украинской территории, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны. Не прекращается работа по эвакуации гражданского населения из зоны ведения боевых действий.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 52 950 своих военных, а за минувшие сутки — 300. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Криворожском направлениях. Также оккупанты лишились более 13 тыс. единиц техники.

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