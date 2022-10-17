Коллаборанты с семьями бегут из Херсона в Крым, в Мелитополе ранены более 40 россиян — Генштаб 17 октября, 19:26 В результате точечных ударов артиллерии ВСУ в населенном пункте Мелитополь Запорожской области ранены более 40 оккупантов (Фото:Генштаб)

Коллаборанты с семьями бегут из временно оккупированного Херсона. После ударов ВСУ в захваченном Мелитополе ранены более 40 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб в традиционной сводке в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях .

. За минувшие сутки подразделения украинской армии отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области.



Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения и наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. В течение суток противник нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов , совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов . Среди них — Киев, Запорожье; Казачья Лопань и Стрелка Харьковской области; Красногоровка, Терны, Соледарь и Марьинка Донецкой области, Белогорка Херсонской области; а также другие населенные пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей.

. Среди них — Киев, Запорожье; Казачья Лопань и Стрелка Харьковской области; Красногоровка, Терны, Соледарь и Марьинка Донецкой области, Белогорка Херсонской области; а также другие населенные пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136.

В результате точечных ударов артиллерии ВСУ в населенном пункте Мелитополь Запорожской области ранены более 40 оккупантов . В Бердянске уничтожен склад боеприпасов. В населенном пункте Воскресенка — до 30 раненых захватчиков , Васильевка — до 25 раненых . Число погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется.

. В Бердянске уничтожен склад боеприпасов. , . Число погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется. В Херсоне оккупанты вынуждены привлекать подразделения Росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города. Одновременно принимаются меры по вывозу коллаборантов и их семей на территорию временно оккупированного Крыма .

. Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла более 11 ударов . Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских БПЛА Shahed -136 .

. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, . Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два состава боеприпасов и другие военные цели противника.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 65 320 своих военных, а за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 320 оккупантов.