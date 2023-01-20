ВСУ отбивают атаки. Войска РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях — Генштаб 20 января, 07:25 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов, сообщил Генштаб в пятницу 20 января в Facebook.

Противник нанес за прошедшие сутки девять ракетных и 23 авиационных удара и произвел более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.

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По данным Генштаба, враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском обороняется.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дилиевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Впрочем, под видом совместных с Беларусью учений, Россия наращивает авиационную группировку. Враг обстрелял из артиллерии районы Тимофеевки Сумской области и Ветеринарного, Стрелкового, Зеленого, Старицы, Волчанского, Вильчи, Бударок, Красного Первого, Двухлетнего и Купянска в Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянское, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое, Стельмаховка и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Макеевки, Площанки, Краснопоповки, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку, Золотую Ниву, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Времевка и Новополь в Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки и Каменское в Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Качкаровку, Республиканец, Тягинку, Ивановку, Новотягинку, Токаровку, Ингулец, Херсон, Благовещенское и Разлив.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и семь — по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши воины уничтожили три БПЛА типа Ланцет-3.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили шесть пунктов управления, восемь районов сосредоточения врага и боеприпасы оккупантов.

