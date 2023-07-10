Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по позициям оккупантов — Генштаб 10 июля, 19:22 Украинский истребитель во время учений в Николаевской области в 2021 году (Фото:Командование Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины / Handout via REUTERS/File Photo)

Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в вечерней сводке за понедельник, 10 июля, в Facebook.

Ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 22 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди.

РФ нанесла очередной ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 22 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары в районах Басового, Одноробовки и Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Роздоловка и Белогоровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григорьевка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Возле последнего противник нанес также авиационный удар. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Отрадного в Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 4 ударов по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 7 артиллерийских средств на огневых позициях и одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

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По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 440 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 234 480 военных.