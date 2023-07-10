Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по позициям оккупантов — Генштаб
Украинский истребитель во время учений в Николаевской области в 2021 году (Фото:Командование Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины / Handout via REUTERS/File Photo)
Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в вечерней сводке за понедельник, 10 июля, в Facebook.
- Ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 22 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди.
- Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары в районах Басового, Одноробовки и Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов.
- На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка и Кисловка Харьковской области.
- На Лиманском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Роздоловка и Белогоровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.
- На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григорьевка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.
- На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
- На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Возле последнего противник нанес также авиационный удар. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов.
- На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Отрадного в Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.
- В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны за сутки нанесла 4 ударов по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 7 артиллерийских средств на огневых позициях и одно средство противовоздушной обороны оккупантов.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 440 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 234 480 военных.