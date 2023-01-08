Более 50 обстрелов за сутки. Генштаб ВСУ сообщил о российских атаках на разных направлениях во время «перемирия»

8 января, 07:36
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Украинские военные (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Украинские военные (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Российские оккупанты в течение субботы, 7 января, когда действовало объявленное ими же так называемое «перемирие», более 50 раз обстреляли территорию Украины.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 8 января.

Отмечается, что за сутки враг нанес девять ракетных, три авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре, в результате чего есть раненые и погибшие среди мирных жителей.

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По данным Генштаба, украинские военные отразили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Соледар, Бахмут, Зализное, Первомайское, Водяное и Победа Донецкой области.

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Войска РФ ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, а также пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

  • На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
  • На Северском и Слобожанском направлениях под российские обстрелы попали районы населенных пунктов Старица и Двуречная Харьковской области. Также враг применил ударный беспилотник возле Александровки.
  • На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты из артиллерии обстреляли районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площанки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.
  • На Бахмутском направлении под огонь со стороны войск РФ попали Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Дилиевка, Зализничное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении враг обстрелял Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Чаривного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области.
https://www.youtube.com/embed/HmI-5FVoKqE
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Обстрел Война России против Украины Генштаб ВСУ

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