Россияне продолжают наступление на Бахмутском направлении: Генштаб ВСУ сообщил об отражении атак оккупантов 7 января, 07:23 ВСУ продолжают успешно отражать атаки врага (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области и ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро субботы, 7 января.

За прошедшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

обстановка не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Стрелка, Бочково, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугроватка, Гатище и Отрадное Харьковской области.

войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Стрелка, Бочково, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугроватка, Гатище и Отрадное Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях враг вел огонь по более чем 20 населенным пунктам. Среди них — Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области, а также Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области.

враг вел огонь по более чем 20 населенным пунктам. Среди них — Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области, а также Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области. На Бахмутском направлении от огневого поражения со стороны оккупантов пострадали районы более 20 населенных пунктов. В частности, речь идет о Яковлевке, Спорном, Берестовом, Белогоровке, Соледаре, Бахмуте и Нью-Йорке Донецкой области.

от огневого поражения со стороны оккупантов пострадали районы более 20 населенных пунктов. В частности, речь идет о Яковлевке, Спорном, Берестовом, Белогоровке, Соледаре, Бахмуте и Нью-Йорке Донецкой области. На Авдеевском направлении под огневое влияние врага попали Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Каменка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

под огневое влияние врага попали Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Каменка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении войска РФ обстреляли Времовку, Большую Новоселку, Угледар и Прасковьевку в Донецкой области.

войска РФ обстреляли Времовку, Большую Новоселку, Угледар и Прасковьевку в Донецкой области. На Запорожском направлении от огня оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов. Среди них — Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.

от огня оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов. Среди них — Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области; Никополь Днепропетровской области. На Херсонском направлении враг продолжил обстреливать населенные пункты вдоль правого берега реки Днепр. В частности, поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона, есть пострадавшие среди мирных жителей.