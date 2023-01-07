Россияне продолжают наступление на Бахмутском направлении: Генштаб ВСУ сообщил об отражении атак оккупантов

7 января, 07:23
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ВСУ продолжают успешно отражать атаки врага (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ продолжают успешно отражать атаки врага (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области и ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро субботы, 7 января.

За прошедшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Видео дня

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.
  • На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Стрелка, Бочково, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугроватка, Гатище и Отрадное Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях враг вел огонь по более чем 20 населенным пунктам. Среди них — Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области, а также Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области.
  • На Бахмутском направлении от огневого поражения со стороны оккупантов пострадали районы более 20 населенных пунктов. В частности, речь идет о Яковлевке, Спорном, Берестовом, Белогоровке, Соледаре, Бахмуте и Нью-Йорке Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении под огневое влияние врага попали Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Каменка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении войска РФ обстреляли Времовку, Большую Новоселку, Угледар и Прасковьевку в Донецкой области.
  • На Запорожском направлении от огня оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов. Среди них — Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.
  • На Херсонском направлении враг продолжил обстреливать населенные пункты вдоль правого берега реки Днепр. В частности, поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона, есть пострадавшие среди мирных жителей.
https://www.youtube.com/embed/c-ybeJ1t8E8
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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