ВСУ отбили атаки россиян в районах 9 населенных пунктов — Генштаб 5 февраля, 07:25 ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

Украинские военные в течение суток отбили атаки российских оккупантов в районах девяти населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро воскресенья, 5 февраля.



Отмечается, что россияне сосредотачивают усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Кременной и Шипиловки в Луганской области, а также в районах Верхнекаменского, Благодатного, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского и Клищиевки в Донецкой области.

Российские захватчики совершили 61 обстрел Украины из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Херсона.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок враг не обнаружено. Однако под обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Бояро-Лежачи в Сумской области и Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Великий Бурлук в Харьковской области.

наступательных группировок враг не обнаружено. Однако под обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Бояро-Лежачи в Сумской области и Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Великий Бурлук в Харьковской области. На Купянском направлении российские оккупанты обстреляли из танков и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

российские оккупанты обстреляли из танков и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении захватчики вели огонь по Тернам в Донецкой области и по Макеевке, Площанке, Невском, Червонопоповке и Диброве в Луганской области.

захватчики вели огонь по Тернам в Донецкой области и по Макеевке, Площанке, Невском, Червонопоповке и Диброве в Луганской области. На Бахмутском направлении от атак врага пострадали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздоловка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

от атак врага пострадали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздоловка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под российские артиллерийские обстрелы в очередной раз попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

под российские артиллерийские обстрелы в очередной раз попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Богоявленку, Пречистовку, Нескучное, Времевку и Великую Новоселку.

оккупанты обстреляли Угледар, Богоявленку, Пречистовку, Нескучное, Времевку и Великую Новоселку. На Запорожском и Херсонском направлениях под влияние всего спектра вражеской артиллерии попали районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Егоровка, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Щербаки Запорожской области и Антоновка и Херсон Херсонской области.