ВСУ за сутки отбили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов — Генштаб 28 января, 07:28 Украинские военные (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные в течение пятницы, 27 января, отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 28 января.



Атаки были отражены в районах Белогоровки Луганской области и Раздоловки, Красной Горы, Бахмута, Ивановского, Клещеевки, Дружбы, Водяного, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

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В течение суток войска РФ нанесли 10 ракетных ударов (один из них — по гражданской инфраструктуре Запорожья), 26 авиационных ударов, а также произвели 81 обстрел из реактивных систем залпового огня (в частности, по гражданским объектам в Очакове). В результате есть раненые и погибшие среди мирного населения.

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Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях — обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, наступательных группировок противника не обнаружено.

существенных изменений нет, наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском направлении оккупанты обстреляли из минометов районы населенных пунктов Николаевка в Черниговской области и Рожковичи и Бачевск в Сумской области.

оккупанты обстреляли из минометов районы населенных пунктов Николаевка в Черниговской области и Рожковичи и Бачевск в Сумской области. На Слобожанском направлении противник продолжает обстреливать населённые пункты вдоль линии столкновения. Огневому поражению со стороны россиян подверглись районы более тридцати населенных пунктов, среди них: Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области.

противник продолжает обстреливать населённые пункты вдоль линии столкновения. Огневому поражению со стороны россиян подверглись районы более тридцати населенных пунктов, среди них: Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях захватчики обстреляли районы более 25 населенных пунктов. В частности, речь идет об Ивановке, Кисловке, Крахмальном и Берестовом Харьковской области и Новоселовском, Макеевке, Червонопоповке и Диброве в Луганской области.

захватчики обстреляли районы более 25 населенных пунктов. В частности, речь идет об Ивановке, Кисловке, Крахмальном и Берестовом Харьковской области и Новоселовском, Макеевке, Червонопоповке и Диброве в Луганской области. На Бахмутском направлении под огневое поражение попали районы более 40 населенных пунктов. Среди них - Спорное, Верхнекаменное, Раздоловка, Веселое, Белогоровка, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск, Дружба, Северное, Зализное и Торецк в Донецкой области.

под огневое поражение попали районы более 40 населенных пунктов. Среди них - Спорное, Верхнекаменное, Раздоловка, Веселое, Белогоровка, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск, Дружба, Северное, Зализное и Торецк в Донецкой области. На Авдеевском направлении россияне открывали огонь по населенным пунктам Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

россияне открывали огонь по населенным пунктам Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву.

противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву. На Запорожском направлении пострадали, в частности, Зализное, Ильинка, Времевка и Новополь в Донецкой области, а также Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. В общей сложности – более 30 населенных пунктов.

пострадали, в частности, Зализное, Ильинка, Времевка и Новополь в Донецкой области, а также Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. В общей сложности – более 30 населенных пунктов. На Херсонском направлении под российские обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Червоный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Камышаны и Херсон.