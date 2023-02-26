ВСУ за сутки отбили 71 российскую атаку на пяти направлениях — Генштаб 26 февраля, 07:23 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские военные за прошедшие сутки отбили 71 атаку российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, где враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступления.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро воскресенья, 26 февраля.

Отмечается, что войска РФ постоянно ведут воздушную разведку для корректировки огня. За сутки враг нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов по Украине, а также совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали мирные люди.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Враг обстрелял районы населённых пунктов Городище Черниговской области; Поповка, Стукаловка, Павловка и Гирино Сумской области, а также Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огурцово и Бологовка Харьковской области.

признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Враг обстрелял районы населённых пунктов Городище Черниговской области; Поповка, Стукаловка, Павловка и Гирино Сумской области, а также Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огурцово и Бологовка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздоловки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества. Враг совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки Луганской области.

россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздоловки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества. Враг совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении захватчики продолжают атаковать позиции ВСУ. Оккупанты провели безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Пивничное Донецкой области. Под вражеские обстрелы попали районы 22 населенных пунктов, в частности Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. Также противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Константиновки.

захватчики продолжают атаковать позиции ВСУ. Оккупанты провели безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Пивничное Донецкой области. Под вражеские обстрелы попали районы 22 населенных пунктов, в частности Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. Также противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Константиновки. На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне вели наступление в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, однако успеха не имели. Огневому влиянию врага подверглись, в частности, Авдеевка, Орловка, Водяное, Нетайлово, Острое, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

россияне вели наступление в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, однако успеха не имели. Огневому влиянию врага подверглись, в частности, Авдеевка, Орловка, Водяное, Нетайлово, Острое, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ обороняются. Оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, которые граничат с линией столкновения. В частности, от российских обстрелов пострадали Времевка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Орехов и Белогорье Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антоновка и Кизомыс Херсонской области, а также Матросовка Николаевской области.