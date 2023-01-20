За сутки Россия нанесла 12 авиационных и два ракетных удара — Генштаб 20 января, 20:39 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В течение суток армия РФ нанесла два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Краматорска и 12 авиационных ударов. Также произвела 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по Никополю.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 20 января.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян и три по позициям зенитно-ракетных комплексов. А украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения и состав боеприпасов военных РФ.

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Оккупанты не отказываются от своих захватнических планов. Ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, наращивают интенсивность применения авиации.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной содержатся подразделения противника, однако наступательных группировок не обнаружено.

Россия не прекращает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. Пострадали в частности районы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелка, Терновая, Огурцово, Бударки, Каменка, Фиголовка и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Таволжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении россияне обстреляли из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Раздоловка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Северное, Железное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении российская армия совершила обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленко и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Каменское и Плавные на Запорожье.

На Херсонском направлении россияне в очередной раз произвели обстрел из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Антоновки и Херсона. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

В Генштабе также уточняют, что Россия ужесточает режимные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков, которые можно получить в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных.