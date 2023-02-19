ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов — Генштаб 19 февраля, 07:25 ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Украинские военные за сутки отразили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 19 февраля.

Отмечается, что вражеские атаки отражены в районах Гряниковки и Масютовки Харьковской области; Белогоровки, Червонопоповки и Кременной Луганской области и Выемки, Федоровки, Дубово-Василовки, Берховки, Бахмута, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.

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В течение суток российские оккупанты нанесли четыре авиационные и 15 ракетных ударов, большинство из которых — по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также захватчики произвели более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия войска РФ сосредоточивают на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оккупанты продолжают удерживать подразделения в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок не обнаружено. В течение суток под вражеские обстрелы попали районы 23 населенных пунктов, включая Казачье, Бунякино, Рыжевку, Волфино, Владимировку Сумской области и Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелку и Красное Первое Харьковской области.

оккупанты продолжают удерживать подразделения в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок не обнаружено. В течение суток под вражеские обстрелы попали районы 23 населенных пунктов, включая Казачье, Бунякино, Рыжевку, Волфино, Владимировку Сумской области и Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелку и Красное Первое Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях россияне обстреляли районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области и Раздоловка и Спорное Донецкой области.

россияне обстреляли районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области и Раздоловка и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Зализнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Зализнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии районы 16 населенных пунктов. В частности, это Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

оккупанты обстреляли из артиллерии районы 16 населенных пунктов. В частности, это Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении под российский огонь попали районы населенных пунктов Времевка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области.

под российский огонь попали районы населенных пунктов Времевка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 27 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Понятовку, Садовое, Веселое, Антоновку, Велетенское и Берегово Херсонской области.