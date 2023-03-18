Россияне продолжают наступать на пяти направлениях, ВСУ отбивают многочисленные атаки — Генштаб 18 марта, 07:38 ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Российские оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, для чего в течение суток сосредотачивали основные усилия на ведении наступления на пяти направлениях.



Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро субботы, 18 марта.

Отмечается, что украинские военные за сутки отразили более 100 атак захватчиков на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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В то же время оккупанты нанесли 34 авиационных удара по Украине, 11 из которых — с применением беспилотников Shahed-136. Силы противовоздушной обороны уничтожили десять аппаратов. Но один попал в объект промышленной инфраструктуры, жертв среди гражданского населения нет.

Также враг нанес один ракетный удар и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, россияне атаковали населенный пункт Велетенское Херсонской области — там обломками повреждены семь частных домов и здание детского сада. Обошлось без жертв.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. РФ продолжает сохранять военное присутствие на территории Беларуси, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки враг обстрелял из минометов и артиллерии районы 14 населенных пунктов. Среди них — Стариково, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодезное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Терновая и Тихое Харьковской области.

оперативная обстановка остается без существенных изменений. РФ продолжает сохранять военное присутствие на территории Беларуси, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки враг обстрелял из минометов и артиллерии районы 14 населенных пунктов. Среди них — Стариково, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодезное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Терновая и Тихое Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ. Россияне обстреляли районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, в частности, Веселого, Гряниковки, Ольшаны, Крахмального, Берестового, Дибровы и Андреевки Харьковской области; Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Новоселовского и Червонопоповки Луганской области, а также Новоселовки Донецкой области.

оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ. Россияне обстреляли районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, в частности, Веселого, Гряниковки, Ольшаны, Крахмального, Берестового, Дибровы и Андреевки Харьковской области; Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Новоселовского и Червонопоповки Луганской области, а также Новоселовки Донецкой области. На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия в городе Бахмут. Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах Клещиевки и Ивановского. Вблизи линии столкновения войска РФ обстреливали такие населенные пункты как Миньковка, Орехово-Васильевка, Зализнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка, Александро-Шультино, Предтечино и Часов Яр Донецкой области.

враг не прекращал штурмовые действия в городе Бахмут. Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах Клещиевки и Ивановского. Вблизи линии столкновения войска РФ обстреливали такие населенные пункты как Миньковка, Орехово-Васильевка, Зализнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка, Александро-Шультино, Предтечино и Часов Яр Донецкой области. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Под многочисленные вражеские обстрелы попали районы 21 населенного пункта. Среди них — Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка, Золотая Нива, Парасковеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Пречистовка, Нескучное и Шахтерское Донецкой области.

противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Под многочисленные вражеские обстрелы попали районы 21 населенного пункта. Среди них — Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка, Золотая Нива, Парасковеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Пречистовка, Нескучное и Шахтерское Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжал обороняться. При этом оккупанты интенсивно обстреливали населенные пункты Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Ольговское, Красное, Чаривное, Орехов, Новоданиловка и Степное Запорожской области; Времовка и Новополь Донецкой области; Добрая Надия Днепропетровской области, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Берегово, Велетенское, Кизомыс, Михайловка, Республиканец, Новоберислав, Херсон, Новоселка, Шилова Балка, Отрадокаменка, Николаевка, Тягинка, Садовое и Разлив Херсонской области.