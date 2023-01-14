ВСУ за сутки отразили атаки россиян в районах 14 населенных пунктов — Генштаб 14 января, 07:41 Украинские военные (Фото:Скриншот видео Командования Объединенных сил ВСУ/Facebook)

Украинские военные в течение пятницы, 13 января, отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 14 января.

Атаки были отражены в районах населенных пунктов Площадка, Белогоровка и Краснопоповка Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Великая Новоселка Донецкой области.

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Российские оккупанты в сутки нанесли по Украине 15 авиационных и пять ракетных ударов, а также совершили более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг сосредотачивает основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области и продолжает наступать на Бахмутском направлении. Безуспешное наступление оккупантов фиксируют и на Авдеевском направлении. В то же время на Купянском и Лиманском направлениях враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Однако под российские обстрелы попали населенные пункты Михайловка и Янжуловка Черниговской области; Поповка, Ястребщина, Студенок и Павловка в Сумской области; Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григоровка в Харьковской области.

наступательных группировок противника не обнаружено. Однако под российские обстрелы попали населенные пункты Михайловка и Янжуловка Черниговской области; Поповка, Ястребщина, Студенок и Павловка в Сумской области; Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григоровка в Харьковской области. На Купянском направлении войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крахмальное, Табаевка и Берестово в Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крахмальное, Табаевка и Берестово в Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении оккупанты вели огонь по Макеевке, Невскому и Червонопоповке Луганской области.

оккупанты вели огонь по Макеевке, Невскому и Червонопоповке Луганской области. На Бахмутском направлении враг обстрелял населенные пункты Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Верхнекаменское, Веселое, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

враг обстрелял населенные пункты Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Верхнекаменское, Веселое, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении зафиксировали вражеский огонь по Красногоровке, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке, Бердичах, Водяном и Новомихайловке Донецкой области.

зафиксировали вражеский огонь по Красногоровке, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке, Бердичах, Водяном и Новомихайловке Донецкой области. На Новопавловском направлении под поражение попали Угледар, Времевка и Золотая Нива Донецкой области.

под поражение попали Угледар, Времевка и Золотая Нива Донецкой области. В Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области; Гуляйпольское, Дорожнянка, Зализничное, Гуляйполе, Шевченко, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Зеленая Роща и Малиновка Запорожской области.

враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области; Гуляйпольское, Дорожнянка, Зализничное, Гуляйполе, Шевченко, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Зеленая Роща и Малиновка Запорожской области. На Херсонском направлении обстрелам подверглись, в частности, Золотая Балка, Гавриловка, Львово, Садовое и Херсон.