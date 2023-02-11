Войска РФ ведут наступление на пяти направлениях — Генштаб ВСУ 11 февраля, 07:41 Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты, несмотря на потери, продолжают вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 11 февраля.

За сутки захватчики запустили 106 ракет по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре. Враг применил 32 зенитные управляемые ракеты С-300 и 74 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожили украинские защитники. Также российские оккупанти нанесли 59 авиационных ударов, 28 из которых — с применением беспилотников Shahed-136; ВСУ сбили 22 дрона. Кроме того, россияне совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.



На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Однако враг удерживает свои подразделения в приграничных с Украиной районах, обстреливает из артиллерии позиции ВСУ, а также населенные пункты вблизи столкновения. За прошедшие сутки под российские обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка, Хреновка и Леоновка Черниговской области ; Порохонь, Студенок, Белокопытово, Волковка, Старые Вырки, Шпиль, Павловка и Пономаренки Сумской области ; Уды, Червоная Заря, Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Терновая и Фиголевка Харьковской области .

существенных изменений нет, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Однако враг удерживает свои подразделения в приграничных с Украиной районах, обстреливает из артиллерии позиции ВСУ, а также населенные пункты вблизи столкновения. За прошедшие сутки под российские обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка, Хреновка и Леоновка ; Порохонь, Студенок, Белокопытово, Волковка, Старые Вырки, Шпиль, Павловка и Пономаренки ; Уды, Червоная Заря, Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Терновая и Фиголевка . На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлинск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка Луганской области.

оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлинск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка Луганской области. На Бахмутском направлении российские захватчики совершили танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Южное и Майорск Донецкой области.

российские захватчики совершили танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Южное и Майорск Донецкой области. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под вражеские танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Великая Новоселка.

направлениях под вражеские танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Великая Новоселка. На Запорожском направлении оккупанты вели огонь по районам населенных пунктов Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области.

оккупанты вели огонь по районам населенных пунктов Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.