Сводка: боевики три раза обстреляли позиции украинских войск Вчера, 18:37 60 Цей матеріал також доступний українською

В среду, 30 января, боевики три раза обстреляли позиции украинских войск, в том числе, один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север террористы обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм и из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток боевики обстреляли позиции военных из гранатометов в районе населенного пункта Павлополь.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Подразделения ООС подавляли вражеский огонь с применением дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе, трижды из запрещенного вооружения.

Украинские бойцы уничтожили военный грузовик КамАЗ с вооружением и материально-техническими средствами противника.

