Возводить музей Майдана запретили еще на несколько месяцев. Что пугает организаторов в затягивании со строительством памятки

Музей будет хранить память о событиях, участниках и последствиях всех революций на Майдане Независимости, которые происходили в Украине

Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея Революции достоинства на улице Институтской. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм к запрету насаждений. Как позже пояснил руководитель департамента Сергей Горбатюк, прокуратура должна завершить все необходимые следственные действия. При этом он уточнил, что музей строить не запрещали, а только временно запретили работы по изменению ландшафта. Такое постановление, по его словам, будет действовать 2-3 месяца.

Конкурс на проект музея Революции достоинства выиграли немецкие архитекторы

В то же время в Институте национальной памяти, к которому относится музей, целесообразности такого решения не понимают. Глава института Владимир Вятрович написал в соцсетях: строительство Мемориала Героев Небесной Сотни пытаются остановить те, кто еще не смог наказать виновных в убийствах на Майдане.

«Не указано никаких сроков. Это больше всего пугает, потому что неограниченность сроков может означать два-три года. Удивляет этот запрет еще и потому, что позади четыре года, это достаточно времени, чтобы изучить эту территорию и провести все следственные эксперименты", - сказал Вятрович.

Вместе с тем позже в Генеральной прокуратуре объяснили - руководство ГПУ не поддерживает инициативу Горбатюка.

"Постановление Горбатюка - собственная инициатива руководителя департамента и ее поддерживает руководство Генеральной прокуратуры", - пояснила официальную позицию прокуратуры пресс-секретарь ведомства Лариса Сарган.

Неделю назад завершился конкурс на проект музея Революции достоинства. Его выиграли немецкие архитекторы.

Об истории будущего музея

Мемориальный комплекс героям Небесной Сотни и Революции достоинства был официально создан 18 ноября 2015 года и отнесен к управлению украинского института национальной памяти, а указом президента Украины от 12 апреля 2016 года музей получил статус национального.

Музей будет хранить память о событиях, участниках и последствиях революции достоинства, Оранжевой революции, Революции на граните и других событий на Майдане Независимости и в других местах, связанных с борьбой украинцев за права и свободы человека.

Не исключено, что постановление Горбатюка о запрете строительства музея будет отменено

Собранная активистами коллекция включает более 2 тыс. предметов, около 500 аудио- и видеоинтервью, памятко-охранной документации, документальные фотографии, книжные издания. Вещественную коллекцию составлено из нескольких групп, которые пополняют и сейчас. От баррикадного хенд-мейда, предметов самообороны и протестного искусства к уникальным артефактам.

По замыслу, единственное место, соответствующее градостроительной логике и исторической обусловленности для музея - земельный участок по адресу аллея Героев Небесной сотни, 3/5. Конкурс на лучший проект музея Революции достоинства выиграло немецкое архитектурное бюро.

Это проект Штурм холма архитекторов Кляйхуса и Креснера. Согласно ему, вдоль аллеи Небесной сотни сделают ниши, в которых будут стоять памятники в честь погибших. Пандус под наклоном будет приводить людей вдоль ниш в музей, который и будет финальной точкой пути памяти.

В Генпрокуратуре не исключают, что постановление Горбатюка о запрете строительства Музея будет отменена. Детальное разъяснение относительно ситуации вокруг мемориала правоохранители пообещали предоставить в ближайшие дни.