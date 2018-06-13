Свобода слова праворадикальных организаций. Почему государство теряет монополию на насилие

В прошлом году 14 октября в Марше Славы, где присутствовали и праворадикальные организации, приняли участие 10 тыс. демонстрантов

Срывание либеральных мероприятий, цыганские погромы и потерянная государством монополия на насилие. В международной правозащитной организации Freedom House заявили, что обеспокоены ростом праворадикальной экстремизма в Украине. В организации считают, что такие действия угрожают развитию демократии в государстве. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Не могут объяснить себя и одновременно не понимают других

Директор программ в странах Европы и Евразии Freedom Housе Марк Берендт на пресс-конференции в Киеве заявил, что большинство виновников насильственных действий остаются безнаказанными. Дискуссию также обостряет еще продолжающаяся война, на которой стороны часто спекулируют, добавил Берендт.

Смотрите также

"Использование насилия - это угроза демократии в Украине. Эти люди не могут воспользоваться публичной ареной, чтобы объяснить себя, кто они и почему они думают так, как думают. Это очень большая проблема, потому что они не могут понимать точку зрения других людей", - сказал правозащитник.

Силовое воздействие

Активизация насилия объясняется неформальным началом предвыборной гонки в Украине и ощущением того, что ультраправые силы теряют возможность влиять на процессы в государстве демократическим путем.

Спекуляция на теме войны обостряет ситуацию между сторонами конфликтов

Руководитель группы мониторинга прав национальных меньшинств, эксперт по правой движения в Украине Вячеслав Лихачев считает, что Национальный корпус, Свобода, Правый сектор и другие правые организации борются за влияние и конкурируют между собой, добавил эксперт.

"Это не только о том, что некоторые отдельные группы в рамках субкультурного противостояния попадают под угрозу насилия, а потому что мы видим в этом покушение на фундаментальные права человека, свободу собраний, свободу слова. Ультраправые пытаются навязать обществу свою повестку дня, силовыми методами подавляя культурную и политическую активность, которая им кажется неприемлемой", - отметил Лихачев.

Лихачев является автором аналитического проекта Freedom House "Угрожает ли ультраправый экстремизм украинской демократии?".

Ультраправые силы не могут влиять на процессы в государстве демократическим путем

В свою очередь глава управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля заявил, что отныне правоохранители будут реагировать на попытки насильственного срыва мирных собраний. По словам Зозули, право на применение силы должно оставаться только у государства. Основная задача полиции - обеспечить возможность диалога между сторонами, добавил он.

"В данном случае я бы не расставлял бы маркеров над тем, есть ли это проблематика ультраправых, или левых. Для нас как для полиции неважной является идеологическая или политическая замаскированность участников процесса. Это определенный политическтй или идеологический спор, который должен нести в себе исключительно дискуссионный и правовой характер", - подчеркнул полицейский.

Полиция на своем месте

Сегодня именно из-за непрофессиональной работы полиции в Украине стали возможны разгоны акций и погромы, заявил участник рабочей группы по защите прав ромов при МВД, правозащитник Борис Захаров.

Основная задача полиции - обеспечить возможность диалога между сторонами спора

Несмотря на это, государство должно одинаково относиться как к левым движений, так и к правым, подчеркнул Захаров.

"Праворадикальные организации имеют право на свободу слова, взглядов, даже если они фактически являются языком вражды. Но они не имеют права применять насилие, только государство имеет такое право. И его задача развести их [радикалов] с участниками противоположных акций", - отметил Захаров.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что российские спецслужбы пытаются разыграть в стране так называемую "еврейскую карту". Она рассказала о попытке Кремля сравнивать украинского патриота с антисемитом. Это может повредить отношениям Украины и Израиля, добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, что 4 мая группа активистов праворадикальных организаций захватила в Киеве бразильского наемника пророссийской террористической организации "Л/ДНР" Рафаэля Маркеса Лусварги. Активисты осматривали личные вещи задержанного, били его по лицу и в итоге привели под здание СБУ.