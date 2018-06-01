Свиная кровь и "мелкая сошка". Что сообщил Бабченко о так называемом убийстве

31 мая суд постановил арестовать Бориса Германа в течение 60 дней без залога по обвинению в попытке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко

Борис Герман - имя организатора убийства Аркадия Бабченко, который является исполнительным директором единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине Шмайсер, сообщила ранее пресс-служба Шевченковского районного суда Киева. О других подробностях инцидента - в сюжете Радио НВ.

По его словам, вышеупомянутое предприятие имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, а сам Борис якобы известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО.

Смотрите также

Аркадий Бабченко поделился подробностями так называемого убийства и напомнил, что уголовный кодекс предусматривает такой метод расследования, как инсценировка преступления. Как ранее сообщал журналист, это должно было произойти в пятницу, но заказчик подгонял исполнителя, и поэтому пришлось провести операцию во вторник.

Аркадий Бабченко не имеет бизнеса, денег и даже квартиры

"Упал, меня залили кровью, она была настоящей, свиной. Я набрал кровь, выпустил изо рта. Сгустки крови поместили в дыры от пуль. Все, я умер. Жена позвонила в полицию, когда все ушли и мы остались наедине. Затем Беркут приехал мгновенно, минут за 7", - рассказал Бабченко.

Аркадий Бабченко заявил о том, что в списке людей, на которых планировали покушение, он был указан, как "мелкая сошка". Журналист отметил, что не занимается журналистскими расследованиями, не имеет бизнеса, денег и даже квартиры. Все, что он делал в последнее время, - писал посты в Facebook.

Украина имеет право защищать свой национальный интерес - именно так прокомментировали в Европейском союзе инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Уголовный кодекс Украины предусматривает такой метод расследования, как инсценировка преступления

Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич подчеркнула, что в Украины есть потребность защитить медиа и работу журналистов. По ее словам, в настоящее время ЕС поддерживает контакт со своими украинскими друзьями и пытается получить больше деталей по этому делу. При этом миссия ЕС в Украине ничего не знала о проведении операции СБУ.

Не разделяет точку зрения возмущение и президент Украины Петр Порошенко.

«Не украинцев надо осуждать, а Россию. И делать все возможное для того, чтобы держаться вместе и защитить себя", - отметил глава государства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил, что украинские спецслужбы и правоохранительные органы не будут руководствоваться общественным мнением, а будут действовать в интересах Украины, чтобы все было спокойно, и люди не подвергались нападениям и убийствам.

"Удивляют такие заявлении международных университетов. Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит? Мы предусмотрели и предотвратили его смерть", - сказал Аваков.

Ранее сообщалось, убийство Бабченко было инсценировано Службой безопасности Украины. Об этом стало известно во время брифинга председателя ведомства Василия Грицака. На Бабченко действительно готовили покушение, но спецслужба предупредила его. По данным СБУ, заказали убийство российские спецслужбы. Организатора покушения задержали в Киеве. Ему подготовили подозрение, сообщил Грицак. В Украине Бабченко работает на крымскотатарском телеканале АТR.