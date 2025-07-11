Свидетельство о регистрации авто: как восстановить или изменить документ через Дію

Как восстановить свидетельство о регистрации авто через Дію (Фото: se.diia.gov.ua)

С недавних пор автовладельцы могут быстро и удобно заказать новое свидетельство о регистрации транспортного средства в приложении Дія без посещения сервисного центра МВД.

Об этом сообщили на сайте Главного сервисного центра МВД.

Как заказать восстановление утраченных или поврежденных свидетельств о регистрации авто в Дії

Новая онлайн-услуга доступна, когда надо:

▪ восстановить утраченное или поврежденное свидетельство о регистрации;

▪ изменить свидетельство в случае изменения персональных данных;

▪ выбрать новый номерной знак с серией DI;

▪ заменить пластиковое свидетельство на цифровое и наоборот.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь в Дії:

▪ свидетельство о регистрации транспортного средства;

▪ идентификационный код (РНУКПН);

▪ документ, удостоверяющий личность (ID-карта, загранпаспорт или вид на постоянное или временное проживание).

После подачи заявки она проходит проверку администраторами сервисного центра МВД. На обработку заявки предусмотрено до 5-ти календарных дней.

При отсутствии ограничений владелец авто оплачивает услугу — а уже в течение 10 дней новое свидетельство и номерной знак с серией DI доставляются по почте по указанному адресу или на отделение Укрпочты.

Через Дію можно осуществить обмен свидетельства о регистрации транспортного средства когда: документ поврежден или надписи не читаются, изменилось зарегистрированное место жительства или персональные данные и тому подобное.

В МВД напомнили, если менялись технические характеристики транспорта, например, заменили двигатель или установили ГБО — такой обмен, а как следствие — перерегистрация осуществляется исключительно в сервисном центре МВД.

Напомним, для восстановления утерянного свидетельства о регистрации транспортного средства можно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в Украине независимо от места регистрации.