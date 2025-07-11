Свидетельство о регистрации авто: как восстановить или изменить документ через Дію
Как восстановить свидетельство о регистрации авто через Дію (Фото: se.diia.gov.ua)
С недавних пор автовладельцы могут быстро и удобно заказать новое свидетельство о регистрации транспортного средства в приложении Дія без посещения сервисного центра МВД.
Об этом сообщили на сайте Главного сервисного центра МВД.
Как заказать восстановление утраченных или поврежденных свидетельств о регистрации авто в Дії
Новая онлайн-услуга доступна, когда надо:
▪ восстановить утраченное или поврежденное свидетельство о регистрации;
▪ изменить свидетельство в случае изменения персональных данных;
▪ выбрать новый номерной знак с серией DI;
▪ заменить пластиковое свидетельство на цифровое и наоборот.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь в Дії:
▪ свидетельство о регистрации транспортного средства;
▪ идентификационный код (РНУКПН);
▪ документ, удостоверяющий личность (ID-карта, загранпаспорт или вид на постоянное или временное проживание).
После подачи заявки она проходит проверку администраторами сервисного центра МВД. На обработку заявки предусмотрено до 5-ти календарных дней.
При отсутствии ограничений владелец авто оплачивает услугу — а уже в течение 10 дней новое свидетельство и номерной знак с серией DI доставляются по почте по указанному адресу или на отделение Укрпочты.
Через Дію можно осуществить обмен свидетельства о регистрации транспортного средства когда: документ поврежден или надписи не читаются, изменилось зарегистрированное место жительства или персональные данные и тому подобное.
В МВД напомнили, если менялись технические характеристики транспорта, например, заменили двигатель или установили ГБО — такой обмен, а как следствие — перерегистрация осуществляется исключительно в сервисном центре МВД.
Напомним, для восстановления утерянного свидетельства о регистрации транспортного средства можно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в Украине независимо от места регистрации.