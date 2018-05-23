Свидетельство достижений. Что мы знаем о документе, который заменит ученический табель в новой школе

Даже сейчас учителя первых классов во всех украинских школах могут использовать свидетельство достижений вместо табеля

В начальной школе отменят табеля. Зато ученики получат документ под названием "свидетельство о достижениях". Об этом - в сюжете Радио НВ.

Новая система оценивания первоклассников

В Министерстве образования и науки Украины предлагают оценивать процесс обучения и отдельные достижения каждого ученика, а не результат. Учителя должны будут анализировать, как ребенок работал на уроке, был ли любознательным, хорошо ли сотрудничал с другими, был ли сосредоточен, самостоятелен.

В первом классе в течение нескольких лет уже нет табеля, рассказала советник министра образования и науки Иванна Коберник. В стране отсутствовала единая система оценивания первоклассников, кроме слов "хорошо", "молодец", "старайся".

Особый подход при составлении свидетельства достижений следует использовать для детей-интровертов

Однако эти слова не отражали того, как чувствует себя ребенок в школе и какие навыки он приобретает, отметила Коберник. Поэтому и решили перейти к подобному свидетельству, где фиксируется именно развитие ребенка.

"Такая оценка исключительно положительная. То есть каждая категория в этом свидетельстве - положительная. Не хорошо, не плохо - это просто фиксация того состояния, в котором находится ребенок, и каждое состояние является нормальным для 6-летнего ребенка. Просто родители, учителя и ребенок должны об этом знать и учитывать в своей дальнейшей работе", - сказала Коберник.

По ее словам, уже в этом году со свидетельством достижений учебный год закончат ученики первого класса 100 пилотных школ. Уже в следующем учебном году после тестирования программы и корректив министерство предоставит такую ​​форму оценки всем первым классам.

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Коберник добавила, что даже сейчас учителя первых классов во всех украинских школах могут использовать свидетельство достижений вместо табеля.

Характеристику личных достижений первоклассников педагоги будут определять, исходя из их поведения и процесса обучения, а не по количеству ошибок.

Как будет происходить оценка ученика младшей школы учителем

Процесс обучения ученика будет определяться с помощью 4 уровней: 1) имеет значительные успехи; 2) демонстрирует заметный прогресс; 3) достигает результата с помощью учителя; 4) требует значительного внимания и помощи. Среди личных достижений учеников будут фиксировать - проявляет ли школьник интерес к учебе, ставит вопрос о новом и непонятном, работает ли он самостоятельно на уроках, мирно ли решает конфликты.

На уроках украинского языка за ребенком будут наблюдать, понятно ли он выражает свои потребности и отношение к прочитанному, знает ли все буквы алфавита и пишет ли под диктовку предложения из 3-4 слов. По математике критериями для учителей станут решение учеником простых задач, его умение сравнивать числа в пределах 10, различать геометрические формы между собой и измерять длину объектов с помощью подручных средств.

Факт оценивания ученика остается, однако теперь вместо баллов первоклассник получит характеристику

В сфере исследования мира будут проводить наблюдения за соблюдением правил поведения ребенка в общественных местах и ​​на природе, а также его отношение к правилам безопасности. Учителя будут определять, как первоклассники воплощают собственные идеи, воспроизводят простой ритм, охотно поют вместе с одноклассниками, или выражают свое отношение к художественным произведениям.

На физкультуре учителя будут наблюдать, соблюдают ли ученики установленных правил и условий игры, проявляют ли интерес к ним. При изучении иностранных языков у учащихся будут оценивать, как они распознают знакомые слова из рисунков, говорят короткие фразы о себе и своей семье, употребляют простые формы приветствия, прощания и благодарности.

Будет ли оценка объективной

Предложенные параметры в свидетельстве достижений субъективные и их использование сохраняет факт оценивания первоклассников, отметил эксперт по вопросам образования Виктор Громовой. По его словам, в первом классе вообще нужно отказаться от любых оценок и выдачи документов в бумажном виде.

Характеристику учащихся педагоги будут определять, исходя из их поведения и отношения к учебе

"Кто мне может объяснить, на кой черт вообще давать какую-то бумажку родителям по таким характеристикам, которые могут какого-то ребенка даже просто оскорблять, а родителей шокировать? Если мы не оцениваем ребенка в начальной школе, если мы оцениваем звездочками - то есть можем только стимулировать познавательную активность ребенка - зачем любые бумажные документы, как бы мы их не назвали: переводное удостоверение, табель или свидетельство о достижениях. Остается все равно бюрократический документ", - отметил эксперт.

Лучше было бы, по его мнению, по итогам года проводить индивидуальные беседы с родителями по развитию ребенка. А свидетельства достижений можно использовать при переходе из начальной школы в среднюю, но не раньше, считает Громовой.

Психологическая составляющая учебного процесса

Уровень стресса у детей снижается, если учителя не говорят, что они плохо выполнили задание, отметила детский психолог Наталья Компанец.

"Нет параметров, которые измеряют, насколько для ребенка комфортное экстравертное существования в большом коллективе. Такому ребенку трудно в большом коллективе, и для него нужно использовать - сейчас в каждой школе будут делать - отдельные комнаты. Возможно, для интеровертного ребенка нужны какие-то перерывы, чтобы побыть в одиночестве. Здесь нужно видеть, есть ли у ребенка коммуникативная компетенция. Если ее нет - делать для нее индивидуальную программу", - рассказала психолог.

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Зато детям нужно иметь обратную связь и понимать, выполнили они задачу или нет. По словам психолога, для ученика первого класса психологически важно знать, получит ли он вознаграждение. Компанец подчеркнула, что особый подход при заполнении свидетельства достижений учителям следует использовать для детей-интровертов.

В следующем учебном году в сентябре в первый класс пойдут по меньшей мере 400 тыс. детей. 22 тыс. учителей начальных классов должны пройти переподготовку для преподавания по новым образовательным стандартам.