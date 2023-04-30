Всюду грязь и разруха: появились свежие фото из оккупированного Мариуполя

30 апреля, 12:00
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Опубликованы свежие фото из Мариуполя (Фото:t.me/andriyshTime)

Опубликованы свежие фото из Мариуполя (Фото:t.me/andriyshTime)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал свежие фотографии из захваченного российскими оккупантами города.

Снимки он обнародовал у себя в Telegram.

«На днях из Мариуполя вернулась одна знакомая… Наше общение началось с этого красноречивого сообщения с фотографиями», — подписал фото Андрющенко.

Видео дня

t.me/andriyshTime
Фото: t.me/andriyshTime
t.me/andriyshTime
Фото: t.me/andriyshTime

Он также привел сообщение, которая отправила его знакомая:

«Была в Мариуполе недавно, привезла немного фото из родного города. Это о том, что кто-то говорит о том, что город оживает… Повсюду грязь, разруха и у местных на лицах только растерянность и отчужденность. Повсюду лица таджиков и приезжих, высокие цены на продукты. С людьми разговаривала и могу сказать, что далеко не все, кто там остался, поддерживают «русский мир», — написала она.

t.me/andriyshTime
Фото: t.me/andriyshTime
t.me/andriyshTime
Фото: t.me/andriyshTime

Мариуполь разрушен на 95% и для его полного восстановления, по словам мэра Вадима Бойченко, понадобится около 20 лет. Число погибших в Мариуполе в результате агрессии РФ может достигать десятков тысяч.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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