Световая и шумовая разметки на дороге. Почему они нужны в Украине и появятся ли в ближайшее время

Новая разметка может быть закреплена в государственных строительных нормах

На украинских дорогах может появиться новая разметка - световая и шумовая, сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По его словам, нововведение может повысить безопасность движения на дорогах. Новая разметка может быть закреплена в государственных строительных нормах и касаться новых и реконструированных украинских дорог. Но пока внедрения норм о разметке остается на уровне идеи.

"Большой процент дорог у нас не освещается. На трассах между городами довольно дорого будет строить стационарное освещения. Достаточно разметки, которая будет выполнять ту же функцию. А у населенных пунктов обязательно стационарное освещение", - рассказал Пархаладзе.

Что такое шумовая и световая разметки

В Финляндии, Дании и Швеции благодаря шумовым полосам снизилась аварийность на дорогах. В этих странах они обязательны для строительства новых дорог. В США шумовые полосы применяют в 85% штатов. В Японии такая разметка уменьшила количество столкновений со встречным транспортом более чем вдвое.

Шумовая разметка - искусственно созданная неровность, выемка или возвышенность, которая в зависимости от назначения обустраивается вдоль дороги или поперек. Чаще всего шумовая разметка имеет вид полос.

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Во время наезда на такую ​​разметку автомобиль подвергается вибрации, ощутимому шумовому воздействию. Это способствует повышению внимательности на дороге. Шумовая помеха может сигнализировать о приближении участков с повышенной опасностью или к съезду с полосы.

Световая дорожная разметка подсвечивается за счет специальной краски. Она накапливает, а потом излучает свет в течение 10 часов после захода солнца. Это улучшает видимость в вечернее время, уменьшает количество аварий на дорогах и повышает безопасность движения.

Чем отличается от обычной разметки

Внедрение световой и шумовой разметки позволит водителям лучше понять, какая ширина полосы, отметил координатор кампании За безопасные дороги Олеся Холопик. Но важно, чтобы разметка была частью комплекса безопасных инфраструктурных решений.

"Инфраструктурные решения не должны способствовать высокой скорости. Имеются в виду круговые перекрестки, островки безопасности, поднятые пешеходные переходы", - рассказала Холопик.

Шумовая разметка способствует уменьшению скорости на дороге

Световая и шумовая разметка - это преимущество, но стоить она значительно дороже, чем обычная, заявил член правления союза автомобилистов Украины Сергей Моргунский. Лучше было бы использовать на украинских дорогах более качественную разметку, чем ту, которую наносят обычно.

Ведь она стирается в течение полугода, отметил Моргунский. К тому же, в государственных строительных нормах уже прописаны требования к разметке с параметрами качества.

В 2012 году в Нидерландах запустили экспериментальный проект Смарт Хайвей - дорога идет на 100 км в направлении юго-востока от Амстердама. Кроме световой разметки, она подсвечивается снежинками, когда температура снижается до трех градусов.