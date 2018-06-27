28 июня 2018, четверг

Светофоры не работают, в больницах - темно. Из-за грозы обесточены несколько районов Запорожья

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Иллюстративное фото
Фото: Pixabay/Pexels

Иллюстративное фото

Вечером в среду, 27 июня, во время грозы была повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате Правый берег Запорожья был обесточен.

Как сообщили в Запорожьеоблэнерго, электричество исчезло в микрорайонах Бородинский, Осипенковский, Верхняя Хортица, Великий Луг.

В компании отметили, что пострадавшие районы будут подключены по резервным схемам питания. Восстановительные работы на поврежденной линии будут выполнять ремонтные бригады ОАО Днепрооблэнерго

По данным местного издания Индустриалка, из-за обесточивания на улицах города перестали работать светофоры, без света остались также больницы и магазины. Из-за этого некоторые объекты закрылись раньше.

Напомним, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в ряде областей.

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