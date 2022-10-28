На полигоне в оккупированном Крыму погибла российская пропагандистка Бабаева

28 октября, 20:02
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Светлана Бабаева (Фото:скриншот видео / Телекомпания ОТВ / YouTube)

Светлана Бабаева (Фото:скриншот видео / Телекомпания ОТВ / YouTube)

На полигоне в оккупированном Россией Крыму погибла пропагандистка Светлана Бабаева, которая возглавляла подразделение Россия сегодня в Симферополе.

Как сообщает пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу России сегодня, Бабаева была «теплейшим человеком, остро болевшим за Россию». На полигоне она занималась «военно-спортивной стрельбой».

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«Рвалась 'за ленточку', желая поддержать наших героев. Шальная пуля…», — заявил гендиректор пропагандистского холдинга Дмитрий Киселев.

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Кремлевское агентство ТАСС сообщило, что Бабаева раньше руководила подразделением РИА Новости в Великобритании и была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США, также работала в Московских новостях, Газете.Ru и России сегодня.

https://www.youtube.com/embed/qkk6orylGyY
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Российская пропаганда Оккупация Крыма Пропагандист Война России против Украины

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