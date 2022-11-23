Ракетный террор РФ: Одесская область осталась без света

23 ноября, 15:00
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В Одесской области отсутствует электроэнергия (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В Одесской области отсутствует электроэнергия (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области отсутствует электроснабжение.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

«О каких-либо изменениях в работе электросетей будем информировать дополнительно», — написал он.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Одесская область Ракетные удары Отключения света Война России против Украины

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