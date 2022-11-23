Ракетный террор РФ: Одесская область осталась без света
В Одесской области отсутствует электроэнергия (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)
В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области отсутствует электроснабжение.
Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
«О каких-либо изменениях в работе электросетей будем информировать дополнительно», — написал он.
В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.