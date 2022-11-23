Ракетный террор РФ: Одесская область осталась без света 23 ноября, 15:00 В Одесской области отсутствует электроэнергия (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области отсутствует электроснабжение.



Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

«О каких-либо изменениях в работе электросетей будем информировать дополнительно», — написал он.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.



Видео дня