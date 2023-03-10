Всем жителям Одесской области вернули электроэнергию — ДТЭК 10 марта, 15:20 Специалисты вернули электроэнергию жителям Одесской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По состоянию на пятницу, 10 марта, всем жителям Одесской области вернули электроэнергию, перебои с ее подачей возникли после массированного ракетного удара РФ по Украине в четверг, 9 марта, сообщил ДТЭК в Telegram.

В компании заявили, что специалисты ДТЭК работали всю ночь, чтобы починить высоковольтное оборудование, питающее Одессу и Одесский район.

"Утром работы закончились и энергетики смогли обеспечить светом всех жителей Одесской области", - говорится в сообщении.

Видео дня

В ДТЭК добавили, что сегодня проводятся плановые работы по реконструкции высоковольтной подстанции в Суворовском районе. При их выполнении жители этого района будут без света. Электроснабжение планируется вернуть ориентировочно в 17:00.

Из-за повреждений в результате обстрелов оборудования в Одесской области могут быть стабилизационные отключения в пиковые часы.

Графики стабилизационных отключений можно найти на сайте ДТЭК Одесские электросети.



В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы.

Во время массированной ракетной атаки РФ в Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, пять человек погибли.