Если не будет новых ударов, свет в Украине не будут больше выключать — Галущенко 25 февраля, 22:03 Герман Галущенко (Фото:Минэнергетики)

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация с электроснабжением в Украине значительно улучшилась, поэтому отключений электроэнергии может больше не произойти, если не будет российских ударов по объектам энергетики.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Я очень рад, что сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме. Уже ушла третья неделя, как производство электроэнергии полностью обеспечивает потребление. У нас есть определенные резервы и в принципе есть планы и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не испытывали ограничений поставок. Я надеюсь, что лимиты нам не понадобятся вообще с точки зрения потребления электроэнергии, если не будет обстрелов объектов критической инфраструктуры», — сказал Галущенко.

Видео дня

По его словам, ключевая задача в настоящее время – восстановить поврежденные объекты до следующего отопительного сезона и обеспечить максимальную децентрализацию энергосистемы.

Также, по словам министра, если в энергосистеме и дальше будет сохраняться профицит, речь может идти об экспорте.

«Если мы увидим стабильный в дальнейшем профицит электроэнергии, вопрос экспорта будет рассматриваться, но ключевым для нас является возобновить поставки для тех регионов, где есть повреждения сетей», — добавил Галущенко.

Кроме того, он добавил, что о возможности роста тарифов на электроэнергию говорить пока рано. По его словам, если они будут пересматриваться, то уже после отопительного сезона.

В энергосистеме Украины работают все виды электростанций и дефицит мощности отсутствует, поэтому лимиты потребления в области не доказывали. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.