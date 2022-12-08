Фиксируется перегрузка сетей. Энергетики подключили к свету бытовых пользователей Одессы и Одесского района — ОВА 8 декабря, 13:04 Одесская область больше всего пострадала во время массированного удара 5 декабря (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

По состоянию на четверг, 8 декабря, энергетики подключили к свету бытовых пользователей Одессы и Одесского района, заявил глава департамента ЖКХ Одесской ОВА Антон Шалигайло.

Однако, по его словам, фиксируется перегрузка сетей, из-за чего выходят из строя выключатели, рубильники, автоматы, в некоторых случаях загораются щитовые и подстанции.

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«Энергетики уже работают над устранением проблем», — сказал чиновник на видео, опубликованном в Telegram Одесской ОВА.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили более 60 из более 70 ракет, выпущенных оккупантами.



Известно о повреждении энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.