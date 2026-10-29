В Конотопе восстановили электроснабжение после пяти суток без света

Последствия российской атаки на объект энергетики в Сумской области (Фото: Сумыоблэнерго)

В Конотопе Сумской области полностью восстановили электроснабжение после аварии, из-за которой жители города более пяти суток оставались без света. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в четверг, 29 октября.

На данный момент все потребители в Конотопе обеспечены электроэнергией, однако она подается поочередно, говорится в сообщении.

«Порядок и очередность ее подачи регулируют энергетики», — отмечают в Укрэнерго.

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Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов уточнил, что в течение дня в Конотопе возможны временные аварийные отключения, поскольку ремонтные работы продолжаются, а проводить их под напряжением нельзя.

Конотопская громада осталась без света после массированной российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры в ночь на 24 октября.

27 октября мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что сроки восстановления электроснабжения остаются неизвестными, а водоснабжение осуществляется по графикам.

28 октября премьер Сергей Корецкий сообщил о разговоре с мэром Конотопа, где уже пятые сутки не было света. Глава правительства поручил Минэнерго и Укрэнерго срочно разобраться в ситуации.