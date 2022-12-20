В некоторых районах Киевской области до сих пор нет света: власти сообщили, когда ситуация изменится

20 декабря, 11:00
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В некоторых районах Киевской области возобновление электроэнергии может длиться несколько дней (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В некоторых районах Киевской области возобновление электроэнергии может длиться несколько дней (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В некоторых районах Киевской области до сих пор нет электроэнергии. Для возобновления ее подачи необходимо несколько дней, но свет в дома начнут давать уже сегодня.

Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«Идут восстановительные работы. Нужно еще 2−3 суток для того, чтобы изменить ситуацию», — сообщил глава ОГА.

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Он добавил, что ситуация с электричеством в регионе сложная из-за последствий обстрелов, которые произошли 19 декабря ночью.

В ночь с 18 на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

В Киевской области были повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

https://www.youtube.com/watch?v=2ppddsZ_v9Q&feature=youtu.be
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Электроэнергия Киевская область Электричество Отключения света Алексей Кулеба

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