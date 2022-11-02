Графики не действуют. ДТЭК предупреждает об экстренных отключениях света в Киевской области

2 ноября, 19:23
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Экстренные отключения проведут из-за значительного увеличения потребления электроэнергии в Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Экстренные отключения проведут из-за значительного увеличения потребления электроэнергии в Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киевской области в среду, 2 ноября, проведут экстренные отключения электроэнергии для потребителей. В этот период графики стабилизационных отключений не будут действовать.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети в Facebook.

Отмечается, что экстренные отключения проведут из-за значительного увеличения потребления электроэнергии в Киевской области. Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, Укрэнерго распорядилось провести экстренные отключения, добавили в пресс-службе.

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«Мы начинаем их выполнять уже сейчас. Обращаем ваше внимание, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений бездействуют», — сообщает ДТЭК.

https://www.facebook.com/dtekkrem/posts/2493311084152999

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Киева начались экстренные отключения света вне стабилизационных графиков.

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31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территорию Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические. Из 55 запущенных оккупантами ракет 45 сбили силы ПВО.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия ДТЭК Киевская область Свет ДТЭК Киевские электросети

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